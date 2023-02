Eine „riesige Verschwendung“ sieht der Haßlocher Klimaschutzbeirat (KSB) darin, Biogas mit Erdgas zu vermischen. Das neue Produkt „Biogas 10“ der Gemeindewerke verspreche mehr Nutzen, als es tatsächlich für den Klimaschutz bringen könne. Der Beirat hält andere Wege für nachhaltiger.

Die Gemeindewerke bieten seit kurzem einen Ökotarif an, bei dem Erdgas zehn Prozent Biomethan beigemischt wird. Das erzeugte Biogas gelte als besonders umweltfreundlich, weil es nahezu CO 2 -neutral verbrenne, so die Werke. Biogas sei eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen. 280 Kilogramm CO 2 pro Jahr könne eine vierköpfige Familie einsparen.

Aus Sicht des KSB ist das ein „Greenwashing“ von fossilem Gas. Gemeint ist damit, dass diesem Brennstoff ein grünes Mäntelchen umgehängt wird. Das Ziel einer vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energien werde nicht im Ansatz erreicht. Bio- mit Erdgas zu vermischen, stelle eine Verschwendung dar, denn gebraucht werde Biogas zum Beispiel in der Industrie, im Flugverkehr und in lokalen Wärmenetzen. Biogas, das vor Ort produziert werde, sollte nach Ansicht des KSB in ein lokales Wärmenetz mit integrierten Wärmespeichern eingespeist werden, so dass man 100 Prozent erneuerbare Energien erhalte. „Biogas 10“ könne nur eine Übergangslösung darstellen.

Beirat: Lieber Sonne, Wind und Geothermie

Um fossile Energien zu ersetzen, setzt der KSB auf Sonne, Wind und Geothermie. Um hiermit eine gesicherte Energieversorgung über das ganze Jahr aufzubauen, bedürfe es einer Infrastruktur, die auf die Randbedingungen dieser Energiequellen angepasst sei. Mit der Sonne könne nur am Tag Strom produziert werden, im Sommer wesentlich mehr als im Winter. Den Strombedarf in der Nacht könne man mit Batteriespeichern aus der Produktion am Tag decken. Es bleibe aber der hohe Strombedarf im Winter, wenn viele Wärmepumpen laufen und der Stromverbrauch der E-Autos steige.

„Auf Knopfdruck“ stehe nur Geothermie grundlastfähig zur Verfügung, aber in erster Linie als Wärmeenergie, da die Stromproduktion mit dieser Quelle einen geringen Wirkungsgrad habe und hohe Investitionen erfordere. Wind und Geothermie könnten die fehlende Energie nicht immer bereitstellen. Geothermie stelle in erster Linie Wärme zur Verfügung, die hauptsächlich für Bestandsbauten verwendet werden sollte, wo eine Wärmepumpe nicht wirtschaftlich ist. Der Einsatz von Wärmepumpen im Neubau sei zu begrüßen, da er den Primärenergiebedarf auf ein Drittel bis ein Viertel gegenüber den fossilen Energien senke.

Der Strombedarf im Winter könnte nach Ansicht der KSB zum einen durch die Verwendung von Biogas in Blockheizkraftwerken bei gleichzeitiger Wärmeproduktion gedeckt werden. Zum anderen sollte aus dem Stromüberschuss der Solaranlagen im Sommer mit „Power-to-gas“-Anlagen Wasserstoff produziert und gespeichert werden. Dieser könne im Winter in Brennstoffzellen beziehungsweise Blockheizkraftwerken Strom und Wärme produzieren.

Der KSB fordert, die Randbedingungen für eine Umstellung der Infrastruktur auf erneuerbare Energien zu klären und entsprechende Investitionen vorzubereiten. „Leider ist davon in Haßloch bisher wenig zu spüren“, so der KSB.