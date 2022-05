In der Verbandsgemeinde Deidesheim soll mit der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes so bald wie möglich gestartet werden. Das kündigt die Verwaltung an. Zuletzt war das Konzept für die Stadt Deidesheim und die Gemeinde Niederkirchen fortgeschrieben worden. Die beiden Kommunen hatten bereits vor rund zehn Jahren ein Klimaschutzkonzept erarbeiten lassen. Der damals entwickelte Maßnahmenkatalog wurde in Teilen bereits umgesetzt. So wurde beispielsweise eine Solarthermieanlage am Schwimmbad installiert, die Straßenbeleuchtung auf LED umgestellt und die Heizung in der Sporthalle Niederkirchen erneuert. Die rund 170 Seiten umfassende Fortschreibung soll zusammen mit dem Klimaschutzkonzept, das für die Ortsgemeinden Forst, Meckenheim, Ruppertsberg sowie die Verbandsgemeinde erstellt wurde, eine Basis für die Klimaschutzarbeit in der Verbandsgemeinde bilden. „Geplant ist nun, die Maßnahmenkataloge abzugleichen und zu prüfen, welche Maßnahmen miteinander korrespondieren, einen gemeinsamen Zeitplan zu entwickeln und mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen baldmöglich zu starten“, so die Verwaltung.