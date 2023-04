Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An der Deponie in Ellerstadt soll eine Entgasungsanlage gebaut werden. Das hat der Werkausschuss des Landkreises am Donnerstag entschieden und damit den Weg frei gemacht, um die entsprechende Förderung zu beantragen. Die liegt derzeit bei 60 Prozent der geschätzten Kosten von rund 700.000 Euro. Blieben 280.000 Euro, die der Kreis selbst aufbringen muss.

Hintergrund ist, dass sich die deutschen Deponiebetreiber verpflichtet haben, Treibhausgas-Emissionen aus Deponien zu senken, aus denen Methan aufsteigt. Das wiederum ist um ein Vielfaches schädlicher