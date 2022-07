In puncto erneuerbare Energien tut sich in Meckenheim derzeit einiges. Dabei geht es sowohl um Windkraft als auch um Photovoltaik. Eines der Projekte ist bereits beantragt worden.

Meckenheim ist in der Verbandsgemeinde Deidesheim die einzige Gemeinde, in der eine Fläche für die Nutzung von Windkraft ausgewiesen ist. Es geht um rund 40 Hektar zwischen der Haßlocher Landstraße L 530 und der Böhler Landstraße L 528, im Südosten der Gemeinde. Auf die Möglichkeit, diese Flächen zu nutzen, ist zuletzt bei der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes hingewiesen worden.

Jetzt greift die CDU das Thema wieder auf. Auf der Fläche könnten zwei Anlagen gebaut werden, die zusammen 200 Prozent des Stromverbrauchs von Meckenheim, Forst und Ruppertsberg decken könnten, schreibt Fraktionsvorsitzende Birgit Groß in einem Antrag zur Ratssitzung. Darüber hinaus wäre eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche weiterhin „relativ uneingeschränkt“ möglich. Die Verwaltung soll deshalb mit geeigneten Firmen Kontakt aufnehmen, damit ein solches Projekt verwirklicht werde. Zu klären wäre auch, ob ein Genossenschaftsmodell in Frage käme, so Groß.

„Wir werden das angehen, brauchen aber zunächst eine Grundsatzentscheidung der Gemeinde“, sagte dazu Verbandsbürgermeister Peter Lubenau (CDU). Generell sieht er in puncto Windenergie einen Wandel in der öffentlichen Meinung. „Das wird heute deutlich positiver gesehen als noch vor ein paar Jahren.“

Direkt neben dem Betriebsgebäude

Durch Windkraft Strom produzieren möchte auch ein landwirtschaftlicher Betrieb im südlichen Außenbereich Meckenheims – freilich in deutlich geringerer Menge. Es geht um den Bau einer Kleinwindanlage mit einem etwa 15 Meter hohen Betonmast direkt neben dem Betriebsgebäude. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Anlage überwiegend dem Eigenbedarf an Strom dienen soll, sie außerdem aufgrund ihrer Lage direkt neben dem Betriebsgebäude keine negativen Auswirkungen auf das Landschaftsbild habe. Deshalb wird dem Gemeinderat, der am Montag tagt, empfohlen, sein Einvernehmen zu erteilen. Mit dem Projekt werde langfristig ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet, so die Verwaltung. Laut Lubenau sind Kleinwindanlagen in anderen Regionen bereits sehr verbreitet, hier jedoch noch selten.

Bei einem weiteren möglichen Projekt geht es um Solarenergie. In der Diskussion ist eine Photovoltaikanlage auf oder über dem Fußballplatz in Meckenheim. Dieser wird nicht mehr genutzt. Die SPD, die das Thema in der jüngsten Werkausschusssitzung angesprochen hatte, will nun wissen, wie weit die Prüfung des Vorschlags gediehen ist.

Info

Gemeinderat, Montag, 20 Uhr, Rathaus.