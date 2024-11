Im Frühjahr des Jahres 2014 traf sich erstmals ein kleiner Kreis geschichtsbegeisterter Personen im Hotel Immenhof. Daraus entstand der Club Sellemols. Sein zehnjähriges Bestehen feiert die Gruppe am Freitag, 8. November, mit einer Ausstellung im Bürgerhaus, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Ab 16 Uhr besteht laut einer Mitteilung des Clubs Sellemols die Gelegenheit in die Geschichte der Fabrik der Gebrüder Ullrich einzutauchen. Gezeigt werden mehr als 200 Exponate aus der Produktion der einstigen Emaillier- und Stanzwerke aus den Sammlungen von Traudel Schäfer und Markus Hener. Historische Dokumente und Fotos runden die Ausstellung ab. Ab 18.30 Uhr wird Markus Hener die Besucher mit auf eine Bilderreise durch das historische Maikammer-Alsterweiler nehmen, wie es weiter heißt.

Anlass für das erste Treffen 750. Ortsjubiläum

Anlass für das erste Treffen der Geschichtsfans 2014 war das 750. Ortsjubiläum. Vergessenes aus der Ortsgeschichte sollte wieder aufleben. Zunächst als „Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler“ bezeichnet, fand sich für die Gruppe recht schnell der Name „Club Sellemols“. Kein Verein sollte es sein, sondern eine offene Interessengemeinschaft für alle Menschen, die sich für die Geschichte von Maikammer und Alsterweiler interessieren.

Nicht nur im Jubiläumsjahr selbst steuerte der Club viele Aktionen zu den Feierlichkeiten bei. Auch in den Folgejahren organisierte er Vorträge, Mitglieder zeigten längst vergessene Fotos oder private Sammlungen, etwa bei der „Kleinen Sellemols-Parade“ am Maifest. Dazu kamen der jährliche „Historische Frühschoppen“ an der Alsterweiler Brunnenkerwe, der Ortsrundgang durch Alsterweiler oder die wiederbelebten „Muckerabende“.

Hinter den Kulissen arbeitet der Cub Sellemols an der Archivierung von mittlerweile mehreren tausend historischen Fotografien und Dokumenten. Die Homepage www.clubsellemols.de lädt alle Interessierten zum Stöbern in der Ortsgeschichte und in alten Fotos ein.

Arbeit an Dokuzentrum im Kalmitturm

Derzeit arbeitet der Club an der Entwicklung eines Dokumentationszentrums im Kalmitturm. Es beleuchtet die Geschichte der Kalmit, der Wetterstation und des dazugehörigen „Kalmitweinberges“. Die Zusammenarbeit mit der Firma Klima-Palatina und dem Pfälzerwald-Verein hat nach Angaben des Clubs sehr viele neue Erkenntnisse erbracht.

Alle vier Wochen, jeweils am zweiten Mittwoch des Monats, treffen sich die Clubmitglieder um 19 Uhr zum offenen Austausch in der Steinmühle, zu dem jeder Interessierte willkommen ist. Der Eintritt zur Jubiläumsausstellung ist frei. Mit einer Spende können Besucher die Arbeit des Club Sellemols gerne unterstützen.