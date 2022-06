Das Handy ist ein Verräter, keine Frage. Wer seinem Kind nachspüren will, das vielleicht gerade pubertierend auf verbotenen Wegen unterwegs ist, oder seinem Ehepartner (der vielleicht ohne zu pubertieren auf verbotenen Wegen unterwegs ist), hat leichtes Spiel. Es sei denn, der oder die Gesuchte ist so schlau, das Handy erst gar nicht einzustecken. Aber da kriegen die meisten ja Entzugserscheinungen – übrigens nicht nur junge Leute.

Klar, dass man auch selbst sein eigenes Handy orten kann – was ganz praktisch ist, wenn man es mal wieder verlegt hat. Oder wenn es gestohlen wurde. Zwar werden auch die Diebe immer erfinderischer, je besser die Technik wird, doch manchmal kann die Ortung schon helfen, um wieder in den Besitz eines gestohlenen Gegenstands zu kommen.

Über gleich zwei solcher Fälle haben wir in der Dienstagsausgabe berichtet. Da ist zum einen ein gestohlenes Handy in einem Einfamilienhaus in Haßloch wieder aufgetaucht, zum anderen ein Rucksack mit Laptop und Kopfhörer in der Bahn Richtung Freinsheim.

In einem solchen Fall ist es natürlich schwierig, den Diebstahl zu leugnen. Der 22-Jährige, bei dem die Polizei in Haßloch das gestohlene Handy gefunden hat, hat es dennoch versucht. Er wisse nichts von einem Diebstahl, gab er an. Und dann lag das Ding doch in seinem Rucksack. Wie es da hineingekommen war? Keine Ahnung, sagte der junge Mann. Sachen gibt’s ...

An dieser Stelle muss man allerdings hinzufügen: Meistens gibt es bei Handy-Diebstählen kein Happy End. 15 Prozent aller Handy-Nutzer ist laut einer Umfrage des Vereins Bitkom schon einmal das Handy gestohlen worden. Und noch mehr, nämlich 21 Prozent, haben es schon einmal verloren. Es gibt also gute Gründe, sich mal damit zu befassen, wie man sein Handy schützen, und wie man es orten kann.