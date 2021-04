Neujahrsinterview: 2021 soll besser werden als das vergangene Jahr – darüber besteht wohl Einigkeit. Aber was erwartet die Bürger auf Ortsgemeinde-Ebene? Die Ortsbürgermeister verraten es. Heute: Bernhard Klein aus Forst.

Herr Klein, wird 2021 der erste Spatenstich für ein Hotel in Forst vollzogen?

Im März stimmen die Bürger darüber ab, ob der Parkplatz am nördlichen Ortseingang, der für das Hotelprojekt gebraucht wird, verkauft werden kann. Wenn das beim Bürgerentscheid nicht verhindert wird, gehe ich davon aus, dass der erste Spatenstich 2021 stattfinden wird.

Was sagt Ihr Bauchgefühl: Wie wird es ausgehen?

Eine Prognose ist zwar schwierig, aber ich bin optimistisch. Schließlich haben wir das Projekt bereits mehrfach ausführlich vorgestellt, und die Bürger haben die Möglichkeit, sich selbst umfassend zu informieren.

Warum halten sie das Hotelprojekt für so wichtig für Forst?

Wir haben zu wenige Übernachtungsmöglichkeiten. Besonders zu den attraktiven Zeiten ist es fast unmöglich, hier ein Zimmer zu bekommen. Wir haben ein Dutzend Weingüter und viele Restaurants, aber brauchen als weiteres Standbein dringend ein Hotel. Alleine der Tagestourismus bringt uns nicht so viel. Am nachhaltigsten ist Übernachtungstourismus. Ein Hotel ist ein Gewinn für den Ort und sorgt für wirtschaftliche Belebung, die wir dringend brauchen, um unsere Einnahmensituation zu verbessern. Ich sage immer: In Forst gibt es privaten Reichtum, aber öffentliche Armut. Obwohl wir praktisch keine freiwilligen Leistungen haben, ist der Haushalt mit den Ausgaben für die Hauptaufgabe Kindergarten und unter anderem für den Friedhof und die Mehrzweckhalle im Dauer-Defizit und verschlechtert sich weiter.

In Forst hat die Dorfmoderation begonnen. Was erwarten Sie sich davon?

Die Auftaktveranstaltung ist leider wegen Corona ins Wasser gefallen. Ziel der Dorfmoderation ist es, dass die Bürger sich mit konkreten Projekten identifizieren und diese mittragen. Wir leben vom ehrenamtlichen Engagement. Wir haben zwar einen rührigen Brauchtumsverein, aber die Aktiven werden immer älter. Jetzt muss die nächste Generation dran, bei der Gestaltung des Orts mitzuhelfen. Großes langfristiges Ziel ist es, einen Dorfmittelpunkt zu schaffen.

„Ortsentlastungsstraße muss saniert werden“

In Forst werden jetzt wiederkehrende Ausbaubeiträge für den Straßenausbau erhoben. Welches Projekt steht ganz oben?

Ganz dringend ist seit Jahren die Sanierung der Ortsentlastungsstraße, die der Gemeinde gehört. In diesem Jahr wollen wir das angehen. Den Anwohnern könnten da keine erheblichen Einmalbeiträge zugemutet werden. Ohne die wiederkehrenden Ausbaubeiträge wäre es nicht möglich, diese Straße zu sanieren.

Wie steht es denn mit der Nahversorgung im Ort?

Bäcker, Metzger und alles was zur Nahversorgung gehört, befindet sich in Deidesheim oder Niederkirchen. Bei uns im Ort hat das bisher alles gefehlt. Deshalb bin ich froh, dass es eine private Initiative für einen Dorfladen beim „Schockelgaul“ gibt. Probeweise war dort jetzt offen, und ich hoffe, dass die Einkaufsmöglichkeit im Ort bestehen bleibt. Jetzt sollten die Leute dort auch einkaufen.

Wenn Sie einen Wunsch für Ihre Gemeinde frei hätten, welcher wäre das?

Eindeutig das Hotel. Das ist ein Projekt, mit dem Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Jetzt ist nochmal Ihre Prognose gefragt: Wird Forst in diesem Jahr Kerwe feiern können?

In der Form, in der wir es gewohnt sind, auf gar keinen Fall. Unsere Kerwe findet Anfang August statt. Es wäre schon ein Erfolg, wenn wir einen Weg finden könnten, die Kerwe zu feiern. Wir werden wohl noch zwei, drei Monate zuwarten müssen, um zu sehen, ob das klappt. Aber es ist zu befürchten, dass wir mit der Kerwe auf 2022 hoffen müssen. Wegen Corona brauchen wir jetzt Verantwortungsbewusstsein, Vernunft und Geduld. Es geht nicht anders.