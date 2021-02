Über abgestelltes Gerümpel beklagten sich zwei Mitglieder des Lambrechter Stadtrats in der jüngsten Sitzung.

In der Kirchstraße werde auf städtischem Gelände, gegenüber einem Haus, das ihm gehört, immer wieder Sperrmüll abgestellt, sagte Heinrich Hilgert (FWG). Die Stadt müsse etwas dagegen tun. Laut Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) haben Bauhof-Mitarbeiter bereits Sperrmüll entfernt, doch sei dort erneut Gerümpel abgestellt worden. Müller forderte die Hausbesitzer in der Umgebung auf, die Verursacher anzusprechen. In der Fabrikstraße stehe am Eingang zu einem ehemaligen Unternehmen auf Privatgelände ebenfalls Sperrmüll herum, so Carsten Schindler (FWG). Auf Privatgelände habe die Stadt kaum Handhabe, so Müller. Er vermutete, dass die Gegenstände nur zwischengelagert sind, weil die Gebäude entrümpelt würden.