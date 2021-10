Die Verbandsgemeindewerke Freinsheim müssen in die Kläranlage in Weisenheim am Sand investieren, teilte Stefan Dachsteiner, Leiter der Werke, in einer Sitzung des Werksausschusses des Verbandsgemeinderats mit.

Die Membran eines Gasbehälters der Kläranlage habe Risse und müsse deshalb dringend erneuert werden, erklärte der Werkleiter. Für diese Erneuerung und für Arbeiten an einem Geländer werden nach Angaben von Stefan Dachsteiner Kosten von rund 50.000 Euro anfallen.

Teurer werde die Erneuerung von zwei Schneckenhebewerken der Anlage, die beide schon 20 Jahre alt sind. Etwa 150.000 Euro nannte Werkleiter Dachsteiner als anfallende Kosten.

Allerdings werde es noch etwas dauern, bis diese Ausgabe ansteht, die Lieferzeit für die benötigten Schneckenhebewerke betrage wahrscheinlich etwa ein halbes Jahr, sagte Dachsteiner.