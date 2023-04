Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kläranlage in Niederkirchen soll die Schlammbehandlung komplett umgestellt werden. Damit kann viel Energie eingespart werden, allerdings sind hohe Investitionen nötig. Warum die Gebühren dennoch voraussichtlich nur moderat steigen.

Im bundesweiten Vergleich steht die Kläranlage in Niederkirchen derzeit ziemlich schlecht da, was ihren Energieverbrauch angeht. 90 Prozent aller Anlagen in Deutschland seien besser, erklärte