Der Mangel an Erziehern und die lange Dauer von Baumaßnahmen – diese beiden Faktoren werden in der Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfs-plans als Probleme bei der Umsetzung der Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes genannt.

Laut der Fortschreibung, die im Jugendhilfeausschuss des Landkreises vorgestellt wurde, gibt es im Kreis 5832 Betreuungsplätze für Kinder ab zwei Jahren, bei 562 dieser Plätze sei die im Gesetz vorgesehene Mindestbetreuung von durchgehend sieben Stunden nicht möglich.

Verbunden mit der siebenstündigen Betreuung ist das Angebot eines Mittagessens. Hier gebe es in manchen Einrichtungen noch Übergangslösungen wie Lunchpakete, da Küchen noch eingebaut oder erweitert werden müssen. Auch Zusatzräume, in denen Kinder schlafen oder essen, seien noch nicht überall vorhanden.

Landkreis ermittelt Anzahl der nötigen Plätze

Der Landkreis sei für die Bedarfsplanung bei den Kitas zuständig. Das bedeutet, er muss die Anzahl der benötigten und der vorhandenen Plätze ermitteln. Es sei aber Aufgabe der Träger – vor allem Gemeinden und Kirchen – für ein entsprechendes Angebot zu sorgen, betonten Elke Schanzenbächer (CDU), stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende, und Berthold Schneider, Leiter der Abteilung Besondere Soziale Dienste. Doch würden die Mitarbeiter des Kreisjugendamts die Träger unterstützen.

Einen Rechtsanspruch gibt es für eine Betreuung für die Dauer von sieben Stunden, doch sollen laut dem Kindertagesstättengesetz auch Betreuungsplätze für einen Zeitraum von siebeneinhalb bis zehn Stunden angeboten werden. Im Landkreis gebe es insgesamt 3891 dieser sogenannten „Sieben-Stunden-plus-Plätze“. Die werden nur angeboten, wenn für eine bestimmte Anzahl von Kindern die gleichen Betreuungszeiten gewünscht werden.

Eltern zahlen für Kinder unter zwei Jahren

Die Sieben-Stunden-plus-Plätze können auch von Kindern unter zwei Jahren genutzt werden. Für sie stehen laut der Bedarfsplanung derzeit in den Einrichtungen des Landkreises 103 Plätze zur Verfügung. Für die Unterbringung der Jungen und Mädchen unter zwei Jahren müssen die Eltern zahlen. Das gilt generell für die Betreuung durch Tagespflegepersonen. Die bieten derzeit 140 Betreuungsplätze für Kinder von null bis 13 Jahren an.

Eltern würden befürchten, dass die Umbauten und Erweiterungen, die bei zahlreichen Kitas erforderlich sind, zu lange dauern werden, so Gordon Amuser, Elternvertreter im Jugendhilfeausschuss. Er forderte Informationen über den Stand aller Baumaßnahmen. Die Kreisverwaltung könne den Trägern von Kindertagesstätten nicht vorschreiben, wann und wie schnell sie bauen, so Schneider. Die Dauer von Baumaßnahmen hänge oft nicht von den Trägern ab, Grund seien lange Genehmigungsverfahren, Personalmangel bei Verwaltungen und Baufirmen sowie fehlendes Material. Fakt sei, dass überall ausreichend Betreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden müssen. Wenn dies in den Kindertagesstätten nicht möglich ist, müssten Provisorien geschaffen werden.

Eingeschränkte Betreuungszeiten verärgern Eltern

Einig ist man sich, dass der Personalmangel ein großes Problem ist – umso mehr, da aufgrund des Gesetzes Betreuungsangebote reduziert oder gestrichen werden, wenn nicht die vorgegebene Anzahl von Erziehern zur Verfügung steht. Das sei der Grund dafür, dass in mehreren Einrichtungen nicht alle Betreuungsplätze belegt werden dürfen und deshalb Kinder trotz Rechtsanspruch nicht betreut werden können. Wie Schneider und Amuser berichteten, gibt es immer wieder Beschwerden von Eltern, weil die Betreuungszeiten wegen Personalmangels reduziert werden und die Eltern ihre Kinder deshalb beispielsweise früher abholen müssen.

Amuser forderte eine Übersicht darüber, in welchen Einrichtungen Angebote oder Öffnungszeiten reduziert werden und was die Träger tun, um Personal zu bekommen. Diese Statistik würde nichts über die Ursachen der Probleme aussagen, entgegneten Schanzenbächer und Schneider. Zudem ändere sich die Situation häufig kurzfristig durch Erkrankungen oder Schwangerschaften.

„Kinderbetreuung fast wie in der DDR“

Elina Walther (AfD) regte an, die Betreuungsplätze zentral zu vergeben. Dadurch könnte vermieden werden, dass Plätze nicht belegt sind, obwohl sie benötigt würden.

Die Kinderbetreuung entspreche inzwischen fast dem System in der DDR, es würden Kinder ab null Jahren durchgängig betreut, so Ellen Messner-Vogelesang (Grüne). „Ich würde es nicht mit dem DDR-System vergleichen“, entgegnete Schanzenbächer. Es sei „bedarfsgerecht, entsprechend den Bedürfnissen der Familien“.