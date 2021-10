In der kommunalen Kindertagesstätte Zwergenland können derzeit keine Kinder aufgenommen werden, bestätigte Bürgermeister Rene Verdaasdonk (SPD) dem Gemeinderat auf Anfrage Stefan Herters (SWG). Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim habe eine dritte Gruppe abgelehnt, da es in der katholischen Kindertagesstätte in Elmstein und in der evangelischen Kindertagesstätte in Iggelbach freie Plätze gebe. Derzeit hat das Zwergenland zwei Gruppen mit insgesamt 45 Plätzen.