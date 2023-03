Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Deutlich längere Betreuungsdauer, erhöhter Personalbedarf, mehr Verpflegungskapazitäten: Das am 1. Juli in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz stelle die Gemeinde vor große Herausforderungen, sagte der Beigeordnete Claus Wolfer (FWG) in der Einwohnerversammlung.

Nicht nur wegen der Maskenpflicht auch am Platz unterschied sich die von rund 40 Bürgern besuchte Einwohnerversammlung im Kulturviereck von früheren Veranstaltungen. In diesem Jahr gestaltete