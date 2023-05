Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kinder der kommunalen Kita Pauluskirche müssen in Ausweichquartieren betreut werden, seit ein Gutachten Ende Februar Schimmelsporen in der Luft nachgewiesen hat. Nun ist aus Sicht der Verwaltung die protestantische Kirchengemeinde als Vermieterin der Räume am Zug.

Die Gemeinde hatte das Gutachten aufgrund von Verfärbungen an der Decke und wegen Feuchtigkeit im Unterbau in Auftrag gegeben. Bis zur Klärung der Ursache will die Gemeinde als Trägerin