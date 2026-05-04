Das aktuelle Urteil des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz zur Ausgestaltung von Betreuungszeiten in Kindertagesstätten stößt beim Kreiselternausschuss Bad Dürkheim (KEA DÜW) auf deutliche Kritik. Laut dem Urteil sind Ausnahmen beim Anspruch auf durchgehend sieben Stunden Betreuung in der Kita zulässig. Der KEA fordert in einer Pressemitteilung eine klare und verbindlichere Regelung durchgängiger Betreuungszeiten im Kita-Gesetz, landesweit einheitliche Kriterien für die Bewertung der Bedarfsgerechtigkeit sowie eine zeitnahe politische Befassung mit den Auswirkungen des Urteils. „Für Eltern bedeutet das vor allem mehr Unsicherheit“, wird Gordon Amuser, Vorsitzender des KEA, in der Mitteilung zitiert. „Wenn Betreuungszeiten künftig stärker vom Einzelfall abhängen, ist schwer planbar, wie verlässlich der Kita-Alltag tatsächlich ist.“ Der KEA betont, dass verlässliche und möglichst durchgängige Betreuungszeiten nicht nur organisatorisch wichtig sind, sondern auch pädagogisch.