Die Entscheidung, den integrativen Kindergarten in die Schatzkiste umzusiedeln, ist insbesondere für die Kinder hart.

Die Entscheidung, den integrativen Kindergarten in die Schatzkiste umzusiedeln, ist rational betrachtet richtig, schon aus Gründen des Brandschutzes. Dennoch bleibt ein gewisses Unbehagen. Zum einen, weil ein sehr emotionales Thema wie auf dem Schachbrett geplant und letztlich entschieden wurde. Zum anderen ist der Schritt für die Zukunft der Einrichtung und aus Gründen der Sicherheit zwar wichtig, für die jetzige Kindergartengeneration beider Einrichtungen aber sehr hart: Alle Kinder in der Schatzkiste und ein Großteil der Leistadter Kinder verlieren ihre lieb gewonnen Erzieher.

Die Lebenshilfe-Kinder müssen sich an eine neue Umgebung gewöhnen, was etwa für Kinder mit Autismus unglaublich schwierig ist. Angesichts dieser Einschnitte hätte es geholfen, mehr über das pädagogische Konzept zu erfahren, das laut Stadtverwaltung ja bereits in der Schublade liegt.