Die Erweiterung der Frankenecker Kindertagesstätte Spatzennest verzögert sich erneut und wird nochmals teurer. Eigentlich sollten die im September vergangenen Jahres begonnenen Arbeiten im Januar beendet sein. Mai nennt der Architekt Horst Gralle nun als neuen Termin. Die Kosten sind um etwa zehn Prozent gestiegen.

Bereits im September 2020 hatten die Mitglieder des Gemeinderats beschlossen, dass durch einen Umbau mehr Platz in der Kindertagesstätte entstehen soll. Die vorhandenen 22 Plätze reichen seit längerem nicht mehr aus. Seit Oktober 2020 ist eine zusätzliche provisorische Gruppe mit 15 Plätzen im Dorfgemeinschaftshaus untergebracht. Nach zahlreichen Verzögerungen war schließlich im September 2022 Baubeginn. Seitdem ist die gesamte Kindertagesstätte in das Dorfgemeinschaftshaus umgezogen. „Das funktioniert gut“, sagt Bürgermeister Marco Fränzel (SPD).

Eine ehemalige Hausmeisterwohnung wird in die Kindertagesstätte integriert, auch wird das gesamte Gebäude umgebaut und saniert. Derzeit sei das Gebäude ein Rohbau, berichten Fränzel und Gralle. Wie Gralle erläutert, war es aus statischen Gründen notwendig, einen Stahlträger einzubauen. Während dies geplant war, seien vor allem am Fundament, aber auch an anderen Teilen des Gebäudes zusätzliche Arbeiten erforderlich geworden. „Es gab Schäden, die im Vorfeld nicht zu erkennen gewesen waren“, sagt Gralle.

Derzeit seien die Estricharbeiten an der Reihe, die fast abgeschlossen seien, so Fränzel. Nach Angaben von Gralle sollen noch in dieser Woche Fenster und Türen eingebaut werden. Mit dem Verlegen von Leitungen gehe es dann weiter, erläutert Fränzel. In der Woche ab dem 6. Februar soll die Heizung eingebaut werden.

Architekt: Normale Kostensteigerung

Wie Fränzel berichtet, wurde gerade in einer Eilentscheidung der letzte noch ausstehende Auftrag erteilt. Dabei handelt es sich um Arbeiten an der Treppe, für die bei der vorhergehenden Ausschreibung kein Angebot abgegeben worden war. Nach Angaben von Gralle soll die Erweiterung der Kindertagesstätte Spatzennest im April oder Mai abgeschlossen sein.

Ursprünglich sollte die Erweiterung rund 541.000 Euro kosten. Zuletzt war man von Kosten von rund 700.000 Euro ausgegangen. Dieser Betrag werde um etwa zehn Prozent überschritten, teilt Gralle mit. Bei Arbeiten im Bestand sei dies eine normale Kostensteigerung. In einer Sitzung des Bauausschusses am 15. Februar und in einer Ratssitzung am 15. März sollen die Ursachen für die zusätzlichen Kosten erläutert werden, so Fränzel.

In diesen Sitzungen werde auch nochmals über die Photovoltaikanlage gesprochen, die auf dem Dach des Gebäudes installiert werden soll. Bisher liegen dafür zwei Angebote vor, die jedoch überarbeitet werden müssten. Ein drittes Angebot solle in Kürze vorgelegt werden.