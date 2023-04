Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Plätze in Kindertagesstätten sind begehrt. Teilweise gibt es auch Bedarf an privaten Betreuungsinitiativen. So besteht in Meckenheim das „Kinderhaus Jiska“, wo eine Tagesmutter derzeit sieben Kinder betreut. Im März jedoch wird diese aufhören. Wie geht es nun weiter?

In Meckenheim gibt es zwei Kindertagesstätten, eine in katholischer, eine in protestantischer Trägerschaft. Rein statistisch betrachtet gebe es einen Fehlbedarf, räumt