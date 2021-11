Eltern von Kita-Kindern haben in der Kindertagesstätte Don Bosco kräftig angepackt, um die Außenanlage umzugestalten. Entstanden ist dabei unter anderem ein Barfußpfad.

Gleich dreimal rief die Vorsitzende des Elternausschusses, Tina Noack, in diesem Jahr zu Elterneinsätzen auf, um den Außenbereich umzugestalten und mit neuen Elementen auszustatten. Im Juli trafen sich die Eltern unter Begleitung der Kita-Leiterin Susann Wedemann und den Erzieherinnen zum ersten Mal. Dabei wurden der Wasserspielplatz am Sandkasten und die Wipptiere neben der Nestschaukel entfernt. Auf die nun neu entstandene freie Fläche wird ein vom Förderverein finanziertes Holzspielhaus aufgebaut. Ebenso wurde an der Überdachung des Unterstandes ein etwa 50 Zentimeter breiter Graben ausgehoben und mit Holzhackschnitzel aufgefüllt.

Im September wurde dann mit schwerem Gerät gearbeitet. Der Patenonkel eines Kita-Kindes rollte mit seinem eigenen Bagger an, mit dem der Bereich um das Trampolin ausgekoffert und mit Holzhackschnitzel aufgefüllt wurde. Als neuen Höhepunkt und Sinnerlebnis für die Kinder haben die Eltern einen Barfußpfad angelegt. Vier Felder, gefüllt mit Kies, Sand, Kork und Holz, lassen die Kinder mit all ihren Sinnen die Umwelt entdecken. Am Ende des Pfades wird beim Gang über einen Holzbalken das Balancieren geübt und der Gleichgewichtssinn geschärft. Finanziert wurde der Barfußpfad, der im Oktober beim letzten Elterneinsatz dieses Jahres fertiggestellt wurde, vom Förderverein der Kindertagesstätte. Außerdem wurden die von den Schulanfängern 2021 geschenkten Apfelbäume in den Vorgarten eingepflanzt.

Die Kita Don Bosco weist darauf hin, dass aktuell eine tatkräftige Unterstützung für das Erzieherinnen-Team gesucht wird und Bewerbungen willkommen sind.