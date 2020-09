Da Verbandsbürgermeister Manfred Kirr in Lambrecht für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung steht, muss ein Nachfolger bestimmt werden. Bis Meldeschluss haben drei Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen.

Bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lambrecht am Sonntag, 8. November, bleibt es bei den drei bereits bekannten Bewerbern. Bis zum letztmöglichen Termin für die Anmeldung einer Kandidatur am Montag, 18 Uhr, seien keine weiteren Bewerbungen eingegangen, teilte Verbandsbürgermeister Manfred Kirr mit, der aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl antritt. Um seine Nachfolge bewerben sich Jürgen Schlupp (SPD) aus Frankeneck, der Esthaler Gernot Kuhn (CDU) und Philipp Fuchs (FWG) aus Lindenberg. Wenn bei der Wahl am 8. November keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommt, ist am Sonntag, 22. November, eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben.