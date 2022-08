Die Vorarbeiten zur Neugestaltung des Gebiets rund um die Lambrechter Klosterkirche sind in dieser Woche gestartet, am kommenden Montag soll es richtig losgehen. Derweil zeichnet sich eine Lösung in puncto barrierefreier Zugang ab.

Die Klosterkirche, ursprünglich ein Benediktinerkloster und heute die protestantische Pfarrkirche, ist das historisch bedeutendste Bauwerk der Stadt Lambrecht. Mit der Umgestaltung des Umfelds werden mehrere Ziele verfolgt. Die Klosterkirche soll optisch stärker hervorgehoben. Durch eine entsprechende Pflasterung soll der Umriss des nicht mehr vorhandenen Teils des einstigen Klosters markiert und das gesamte Gelände optisch aufgewertet werden. Das vorhandene Pflaster ist teilweise beschädigt und soll deshalb erneuert werden. Gleichzeitig möchte man die Wegeführung für die verschiedenen Verkehrsteilnehmer verbessern.

Die Erneuerung des Straßenunterbaus und des Pflasters sind die Hauptarbeiten. Auf einer Fläche von etwa 1800 Quadratmetern werden Natursteine verlegt, soweit dies möglich ist, sollen dabei auch die derzeitigen Pflastersteine genutzt werden. Auf etwa 800 Quadratmetern wird Betonpflaster verlegt. Weitere Arbeiten sind unter anderem die Erneuerung der Straßenbeleuchtung, die Installation einer Beleuchtung für die Klosterkirche und die Möblierung der Fläche.

Bereits abgeschlossen ist nach Angaben von Bürgermeister Karl-Günter Müller (FWG) und der für Bauangelegenheiten zuständigen Beigeordneten Tanja Bundenthal-Beck (FWG) das sogenannte Beweissicherungsverfahren. Dabei wurden die Schäden an etwa 20 Gebäuden in der Umgebung ermittelt, um zu einem späteren Zeitpunkt gegebenenfalls feststellen zu können, ob und welche Schäden durch die Bauarbeiten entstanden sind.

Die Bauarbeiten sind nach Angaben von Müller und Bundenthal-Beck in sechs Abschnitte eingeteilt. Für die beiden ersten Abschnitte hat das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen Simgen einen Bauzeitenplan vorgelegt, wie Holger Ziener, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht, auf Anfrage mitteilt. Begonnen werde hinter der Kirche, in der Heinrich-Heine-Straße, so Müller und Bundenthal-Beck. Der zweite Abschnitt verlaufe vom Parkplatz neben der Kirche, an der Ecke Heinrich-Heine- und Marktstraße, bis zum Eingang der Kirche. „Der Zugang zur Klosterkirche ist immer möglich“, betont Bundenthal-Beck. Der dritte Bauabschnitt betrifft einen Teil der Marktstraße. Beim vierten Bauabschnitt soll an dem Platz neben der Klosterkirche gearbeitet werden. Danach ist wieder ein Stück Marktstraße an der Reihe und zum Schluss ein weiteres Stück Heinrich-Heine-Straße.

Man werde die Anwohner immer rechtzeitig informieren, etwa darüber, wo gesperrt ist, und wo geparkt werden darf, versichert Müller. Zufahrtsmöglichkeiten für Rettungsfahrzeuge seien gewährleistet. Dort, wo die Müllabfuhr nicht anfahren kann, könnten die Müllgefäße zu einem Sammelpunkt gebracht werden, oder sie würden von den Mitarbeitern der Baufirma dorthin gefahren.

Eine Lösung zeichnet sich bei dem Problem barrierefreier Zugang zur Klosterkirche ab. Das war im Stadtrat war angeregt worden. Jedoch hatte Bundenthal-Beck erklärt: „Wir würden das wirklich gern machen, aber wir dürfen nicht.“ Aus dem Förderprogramm Stadtkernsanierung gebe es keinen Zuschuss für Arbeiten an der Kirche, und die Kommunalaufsicht genehmige der Stadt diese freiwillige Ausgabe nicht.

Pfarrer Martin Groß verdeutlicht nun, dass die Kirche bestrebt sei, einen barrierefreien Zugang anzulegen, die Entscheidung des Presbyteriums aber noch ausstehe. Der Architekt der Pfälzischen Landeskirche und das Neustadter Architekturbüro Weigand hätten sich bereits Gedanken gemacht und vorgeschlagen, dass auf der Westseite der Kirche ein barrierefreies Portal entstehen soll. Eine erste Schätzung gehe „von Kosten in Höhe von mindestens 50.000 Euro aus“, so Groß. Von der Landeskirche sei „ein kleiner Zuschuss“ zu erwarten. Bei der Kollekte beim Kerwe-Gottesdienst, bei dem Groß im pfälzischen Dialekt predigte, wurde ein finanzieller Grundstock gelegt. Der Kerwe-Gottesdienst sei gut besucht gewesen, so dass etwa 500 Euro zusammengekommen seien, berichtet Groß. Wie Bundenthal-Beck sagt, kann die Stadt einen kleinen Beitrag leisten, indem im Bereich vor dem Portal das Gelände höher gelegt wird, so dass künftig ein direkter Zugang möglich ist.

Zur Sache

Die Neugestaltung des Umfelds der Klosterkirche ist eines der beiden großen Projekte des zweiten Abschnitts der Stadtkernsanierung. Geplant ist, dass die Arbeiten bis Mitte kommenden Jahres beendet sind. Bereits bei der Festlegung des Gebiets des zweiten Teils der Stadtkernsanierung war klar, dass das Kirchenumfeld ein Schwerpunkt sein wird. 2021 beschloss der Stadtrat ein Plan für die Umgestaltung eines etwa 3300 Quadratmeter großen Geländes. Aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ des Landes wurden Fördermittel beantragt.

Die Erneuerung des Straßenunterbaus und des Pflasters sind die Hauptarbeiten. Sie wurden von den Mitgliedern des Stadtrats im März in Auftrag gegeben, dies zum Preis von knapp 804.000 Euro.