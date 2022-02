Die Protestantische Kirchengemeinde lädt ab 28. Februar jeweils montags um 18 Uhr zum Ökumenischen Friedensgebet in die Christuskirche ein – so lange, bis ein Ende des Russland-Ukraine-Konflikts absehbar wird. Einem ersten Aufruf zum gemeinsamen Beten am Freitag sind Gläubige aller Generationen gefolgt.

Die Glocken läuteten am Freitag zu ungewöhnlicher Abendstunde. „Wir hatten das Friedensgebet für den 25. Februar ja bereits vor Tagen anberaumt. Dass es in dieser Weise an brennender Aktualität gewinnen würde, wissen wir erst seit gestern“, so Pfarrer Friedrich Schmidt-Roscher im Anschluss an die knapp einstündige Besinnung.

In seiner Begrüßung schilderte der Geistliche seine persönliche Fassungslosigkeit und das Gefühl grenzenloser Ohnmacht angesichts der Nachrichten vom Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag. Dennoch vertraue er auf Gott und die Kraft des Gebets, das auch als Zeichen der Solidarität angesichts der Leiden der Zivilbevölkerung und auch der Soldaten auf beiden Seiten der Front betrachtet werden solle. „Dies ist nicht der Krieg Russlands, sondern der Krieg Putins. Und die Soldaten dienen dessen Interessen, nicht denen ihres Landes“, betonte Schmidt-Roscher.

Solidarität und Hilfe gefordert

Als Ausgangspunkt seiner Ansprache zitierte der Geistliche den Apostel Paulus im 12. Kapitel des biblischen Römerbriefs: Er beinhaltet Paulus’ Aufruf zum Frieden unter den Völkern. Nach dem Ende des Kalten Kriegs habe man geglaubt, die Kriegsgefahr sei in Europa für immer gebannt. „Und nun müssen wir erleben, wie Menschen nicht nur ihre Existenz, ihr Hab und Gut, sondern auch ihr Vertrauen verlieren.“

Was können wir tun? „Solidarität zeigen, auf die Kraft des Gebets vertrauen und, wenn konkrete Hilfe gefordert ist, etwa für Flüchtlinge, diese ohne Umstände gewähren.“ Dabei ermahnte Schmidt-Roscher auch seine Amtsbrüder der Russisch-Orthodoxen Kirche, deutlich Stellung zu beziehen für die notleidende Bevölkerung.

Die Fürbitten der Gemeindemitglieder, darunter auch eine Konfirmandin, artikulierten Solidarität und Hilfsbereitschaft nochmals eindrucksvoll. Im Anschluss an den liturgischen Teil lud Pfarrer Schmidt-Roscher zu Wortbeiträgen ein. Presbyter Karlheinz Müller warb neben den Friedensgebeten auch für die finanzielle Unterstützung der Kriegsopfer. Ulrich Gillessen – er ist Mitglied der Freien Evangelischen Gemeinde – bekundete: „Dieser Krieg tut mir in der Seele weh. Aber ich bitte euch, die Kraft des Gebets nicht gering zu schätzen. Um die eigenen Ängste zu bannen. Und immer wieder denen Mut zu machen, die derzeit Zuspruch und Solidarität am dringendsten benötigen.“

Gebet in die Öffentlichkeit tragen

Michael Kopf schließlich, Vorstand des katholischen Pfarrgemeinderats in Haßloch, schlug vor, die Friedensgebete in ökumenischer Gemeinschaft fortzuführen. Im Anschluss an das Abendgebet am 28. Februar um 18 Uhr in der Christuskirche sind die Teilnehmer aufgefordert, mit einer Menschenkette rund um die Christuskirche das Gebet auch in die Öffentlichkeit zu tragen. „Wir bitten Sie, Gläser mit Teelichtern mitzubringen, damit wir damit etwas Licht in die Dunkelheit tragen.“

Zusätzlich zu den Friedensgebeten jeweils montags soll die Christuskirche täglich von 18 bis 19 Uhr geöffnet bleiben – als Angebot für Menschen, die beten möchten. Außerdem werden Tafeln bereitgestellt, an denen Wünsche, Ängste und Gedanken artikuliert werden können – persönliche Kummerkästen zu Geschehnissen wie diesen, die für die Nachkriegsgeneration nahezu unfassbar sind.

Eine ältere Dame indes sagte, sie erlebe sie „wie ein Déjà-vu“. „Genauso ist Hitler in Polen einmarschiert. Und wie das geendet hat, wissen wir.“

Info

Ökumenisches Friedensgebet, gestaltet von Theologen und Ehrenamtlern, immer montags, 18 Uhr, in der Christuskirche Haßloch