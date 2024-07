Auch wenn die Denkmalschutzbehörde eine Außenbestuhlung auf dem Kirchenvorplatz abgelehnt hat: So ganz aufgeben will das Presbyterium die Idee noch nicht, dem Eiscafé Di Bello eine Außenbestuhlung zu ermöglichen. In der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats war das Projekt Gesprächsthema.

„Unser ursprünglicher Plan der Bestuhlung des Platzes vor der Kirche für das Eiscafé ist ja, wie bekannt, an der Denkmalschutzbehörde gescheitert“, sagt