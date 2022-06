Vom 28. bis 30. Juli verwandelt sich die Haßlocher Galopprennbahn wieder in ein Open-Air-Kino. Auf der großen Leinwand sind nach Sonnenuntergang drei aktuelle Filme zu sehen. Der Vorverkauf beginnt am 2. Juli.

Seit fast 20 Jahren gehört das Frischluftkino zu den festen Programmpunkten im Haßlocher Veranstaltungskalender. Die idyllisch gelegene Pferderennbahn bietet die perfekte Kulisse und eine außergewöhnliche Atmosphäre für das Sommerkino unterm Sternenhimmel. Die Veranstalter haben für die drei Abende Filme aus ganz verschiedenen Genres und für jede Altersklasse zusammengestellt. Seit 2003 wird das Open-Air-Kino von Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Haßloch und Umgebung ehrenamtlich organisiert. Tatkräftige Unterstützung erhält das Team von der Tourist-Information und Sponsoren.

Von der überdachten Tribüne aus oder auf der mitgebrachten Picknickdecke lassen sich die Filme genießen. Einlass ist an allen drei Abenden bereits um 19 Uhr. „Film ab“ heißt es jeweils bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr.

Episodenfilm, Abenteuer, Filmbiographie

Auftakt ist am Donnerstag, 28. Juli, mit dem deutschen Film „Wunderschön“, der erst im Februar dieses Jahres in die Kinos gekommen ist. Der Episodenfilm der Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth zeigt mit Humor und Sensibilität fünf Frauen unterschiedlichen Alters, die sich in einem Spannungsfeld zwischen ihrem Selbstbild und den Ansprüchen anderer Menschen befinden. Nora Tschirner, Martina Gedeck, Emilia Schüle, Dilara Aylin Ziem und Regisseurin Herfurth selbst spielen die Hauptrollen. Die Deutsche Film- und Medienbewertung, die „Wunderschön“ als „besonders wertvoll“ einstufte, lobte den Film, der mit einem Augenzwinkern, einer genauen Beobachtungsgabe und mit Sensibilität die Unsicherheit und Verletzlichkeit von fünf Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen zeige. Mit einem Einspielergebnis von über 2 Millionen Euro war der Film im Februar dieses Jahres auf Platz eins der deutschen Kinocharts und damit der erfolgreichste deutsche Neustart seit Beginn der Pandemie im März 2020.

Ebenfalls sehr aktuell ist der erst im April dieses Jahres in Deutschland angelaufene Film, der am Freitag, 29. Juli, auf dem Programm steht : „The Lost City – Das Geheimnis der verlorenen Stadt“. In der hochkarätig besetzten US-amerikanischen Actionkomödie der Regisseure Aaron und Adam Nee spielen Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe und Brad Pitt die Hauptrollen in dem tropischen Abenteuer um die Suche nach dem Schatz einer antiken verlorenen Stadt und das Überleben der Gefahren im Urwald. Bullock spielt darin eine Autorin, die Liebes- und Abenteuerromane schreibt. Auf einer Werbetour für ihr neues Werk wird sie entführt und vom Entführer genötigt, ihn zur verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman zu führen.

Am Samstag, 30. Juli, steht das US-Filmdrama „King Richard“ auf dem Programm. Der Film von Reinaldo Marcus Green, der im Februar dieses Jahres in die deutschen Kinos gekommen ist, erzählt vom Nachtwächter Richard Williams und wie er seine beiden Töchter, die Tennisspielerinnen Venus und Serena Williams, trainierte. Bei der Oscar-Verleihung 2022 war der Film in sechs Kategorien nominiert, darunter in der Hauptkategorie als bester Film, Will Smith als bester Hauptdarsteller und Zach Baylin für das beste Drehbuch. Will Smith erhielt den Oscar für seine Darstellung des Richard Williams. Die Mischung aus Biopic und Sportfilm, die auch den „American Dream“ vom Aufstieg von ganz unten zur Spitze thematisiert, erhielt ausgezeichnete Kritiken.

Catering und Rahmenprogramm

Wie in den vergangenen Jahren dürfen Essen und Getränke in (Kühl-)Taschen mitgebracht werden. Daneben versorgt aber auch der Haßlocher Carnevalverein als Caterer das Publikum, zudem gibt es Popcorn und Nachos. An der Sektbar gibt es neben Sekt auch Secco, Aperol Spritz, Hugo und Lillet. Sowohl auf den regensicheren Tribünen (freie Platzwahl) als auch im vorderen Bereich vor den Tribünen auf dem Rasen kann Platz genommen werden. Darüber hinaus wird es ein Rahmenprogramm geben, das sich derzeit in der finalen Ausarbeitung befindet. Das Organisationsteam verspricht aber unterschiedliche Angebote für Kinder und Erwachsene, die das Warten auf den Filmstart verkürzen.

Vorverkauf

Der Kartenvorverkauf startet am 2. Juli. Einzelkarten für acht Euro und Kombitickets für 20 Euro gibt es in der Tourist-Information und im Chaoskeller in Haßloch, bei Satzwerk & Dubbeglas Shop in Meckenheim und bei Schreibwaren Titz in Böhl-Iggelheim. Karten für die 16 Logen mit je vier Plätzen gibt es im Vorverkauf ausschließlich in der Tourist Info.