Im Jugend- und Kulturhaus Blaubär steht ein Kindertheater-Nachmittag an. Gezeigt wird laut Ankündigung der Gemeinde das Stück „Mit 13 Koffern um die Welt“ vom Theater Doris Batzler aus Karlsruhe. Im Mittelpunkt steht Nelly, die sich mit zahlreichen Koffern auf eine Entdeckungsreise begibt. Gemeinsam mit ihren kleinen Begleitern erlebt sie fantasievolle Abenteuer an Orten, die scheinbar aus dem Nichts entstehen. Das Stück, das am Samstag, dem 14. März gezeigt wird, ist als clowneske Kindergeschichte inszeniert und richtet sich an Kinder ab 3 Jahren. Es beginnt um 15 Uhr und dauert etwa 45 Minuten. Der Eintritt beträgt 5 Euro für Kinder und 7 Euro für Erwachsene. Vorverkauf und Reservierungen sind direkt im Jugend- und Kulturhaus Blaubär möglich. Bei Fragen: Telefon 06324 935-460, E-Mail blaubaer@hassloch.de.