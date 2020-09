Die Kindertagesstätte in Frankeneck wird vergrößert, so dass eine zweite Gruppe eingerichtet werden kann. Dies beschloss der Gemeinderat einstimmig.

„Die Anzahl der Kinder steigt erfreulicherweise rasant“, sagte Bürgermeister Marco Fränzel (SPD). Derzeit gebe es in der Kita Spatzennest eine Gruppe mit 22 Plätzen, außerdem seien vorübergehend fünf zusätzliche Plätze genehmigt. „Das reicht nicht mehr“, erklärt Fränzel. Nach seinen Angaben sind ab April 2021 34 Jungen und Mädchen angemeldet.

Vor kurzem sei die ehemalige Hausmeisterwohnung im Erdgeschoß der Kita frei geworden. Sie solle nicht mehr vermietet werden, stattdessen sollen die Räume so umgebaut werden, dass in der Kita eine zweite Gruppe eingerichtet werden kann. „Mit dem Landesamt für Jugend und Soziales und der Kreisverwaltung ist dies bereits abgesprochen“, so Fränzel. Laut seinen Angaben wird derzeit die entsprechende Planung erstellt und dabei auch die Kosten ermittelt. Es sei davon auszugehen, dass der überwiegende Teil der Kosten durch Zuschüsse des Landes und des Landkreises abgedeckt werde.