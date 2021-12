Was macht eine Kindertagesstätte, wenn der traditionelle Adventsmarkt Corona zum Opfer fällt? Sie bietet ihre Waren digital an. Und plötzlich wird der virtuelle Glühwein zum Renner.

Einen etwas anderen Adventsmarkt gibt es dieses Jahr beim Kindergarten Niederkirchen. „Ja, der Markt hätte eigentlich auf dem Gelände des Kindergartens stattfinden sollen“, sagt Kindergartenleiterin Jennyfer Maurer. Doch das erlaubte Corona nicht. Und so beschlossen Kindergartenleitung und Elternausschuss, den Adventsmarkt zu digitalisieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Liebevoll gestaltet, bunt und erfrischend frech präsentiert sich das Angebot in einem Katalog. Das ermuntert dazu, genauer hinzusehen und auch Details zu erfahren, zum Beispiel über Oma Annas Cantuccini, hergestellt „natürlich von Oma Anna“. Die Zutaten: Weizenmehl, Zucker, Eier, Mandeln. Oder die Bestandteile der selbstgemachten Nudeln von Anette Hettrich: Hartweizengrieß, Salz, frische Eier.

Wichtel helfen mit

Gespendet wurden auch so praktische Dinge wie die „Pälzer Dasch – Ideal zum Weintransport“ und der „Pälzer Schlüsselband“ aus Elkes Werkelwerk. Letzteres eignet sich auch als Flaschenöffner.

Wer noch Deko braucht, wird bei Fridolin Raus handgesägten Bäumen „aus Opas Wichtelwerkstatt“ fündig. Kathrin Nevermann hat eine Reihe kleiner Bilder für den Basar geschaffen, Romy Leutholds gefütterte Loops sind eine hübsche Idee, einer Erkältung vorzubeugen. Carolin Sasi hat kleine Artikel wie Stifte-Topper und Geldscheinhalter beigesteuert, das Weingut Thomas Reinhardt den Apfelsaft.

Lustiger Kalender

Auch die Betreuerinnen mit ihren Kindergartengruppen haben für den Markt gebastelt und präsentieren eine Vielfalt von Erzeugnissen. Die „Hasen“ bieten kleine Schmuckschälchen und Anhänger an, die „Frösche“ farbiges Badesalz vom Toten Meer, die „Tiger“ (das sind die Hortkinder) haben Notizzettelhalter, Pinnwände und farbige Mandalas gestaltet, die „Bären“ bunte Fensterbilder und die „Tigerenten“ Windlichtgläser. Da kann die Wahl schon schwer fallen.

Dazwischen laden im Katalog witzige Bilder zum Betrachten, ja auch zum fröhlichen Nachdenken, ein. Da schaut sich beispielsweise der Weihnachtsmann sehr verstohlen um und steckt eine Zuckerstange in einen Socken. Oder nimmt er sie heraus? Das giftige „Yap Yap Yap“ eines kleinen grauen Hundes lässt auch diese Möglichkeit offen.

Bestellungen von überall

Der virtuelle Adventsbasar hat sich auch außerhalb des Kindergartens schon herumgesprochen. „Wir haben sogar Bestellungen von Leuten, die gar nichts mit der Einrichtung zu tun haben“, freut sich Elisabeth Salzmann, die Vorsitzende des Elternausschusses. Schon um die 20 Personen haben allein am ersten und zweiten Tag etwas auf dem virtuellen Adventsbasar gekauft, „in erster Linie Bastelarbeiten der Kinder“. Besonders begehrt seien unter anderem Geschenkanhänger aus Kaltporzellan, aber auch die verschiedenen Pinnwände, die die Kinder gebastelt haben. Ebenso „das, was die Mamas gemacht haben“. Ach ja, „von den hausgemachten Nudeln könnte man gut noch mal nachmachen“. Und auch die Cantuccini seien sehr begehrt. Doch man müsse sich an das Prinzip halten „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

„Ich päckle hier querbeet“, sagt Salzmann fröhlich und tütet im Kindergarten das schon Bestellte ein. Wobei auch die fantasievoll bemalten und beklebten Tüten in Gemeinschaftsarbeit entstanden sind. „Jedes Kind hat da geholfen, auch schon die Zweijährigen.“

Virtueller Glühwein

Ein ganz großer Renner auf dem digitalen Markt ist der virtuelle Glühwein. Das bestätigt auch Tobias Platz. „Da bleibt es nicht bei einem. Da spenden die Leute auch schon mal 25 Euro.“

Und Salzmann verrät lachend noch ein kleines Geheimnis. Dass nämlich zu Beginn der Aktion, am Montagmorgen, gleich um 8 Uhr, ihr Stellvertreter Tobias Platz und Ortsbürgermeister Stefan Stähly mit einem Glühwein auf den Start des Adventsbasars angestoßen haben. Selbstverständlich virtuell.

Am Freitag, 17. Dezember, können die Käufer ihre Artikel im Kindergarten abholen. Der gesamte Erlös soll dem Kindergarten zugute kommen, der damit wieder neue Projekte finanzieren kann.