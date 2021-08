Bunte Sterne, farbenfrohe Kreise und knallige Windräder stehen seit Mittwoch vor dem Gerolsheimer Rathaus. Sie wurden von Grundschulkindern aus dem Ort gefertigt und sollen bald weitere Plätze schmücken. Die Aktion „Bunt durch Kinders Hände“ haben die Bürgerinitiative (BI) „Gerolsheim bewegt sich“ mit Unterstützung der Gerolsheimer Künstlerin Ursula Ludt auf die Beine gestellt.

„Wir wollen Gerolsheim schöner, einzigartiger und bekannter machen“, erklärt Simone Ulrich von „Gerolsheim bewegt sich“. Die Gruppe aus rund 15 Aktiven, die seit Oktober vergangenen Jahres besteht, hat bereits durch Bepflanzungsaktionen und das Bemalen von Stromkästen im Ort auf sich aufmerksam gemacht. „Jeder kann bei uns mitmachen, auch nur für ein bestimmtes Projekt, je nach Lust und Laune“, betont Ulrich.

Die zweifache Mutter organisierte für „Bunt durch Kinders Hände“ den Kontakt zu anderen Eltern und Kindern. Künstlerin Ursula Ludt stellte die Räumlichkeiten und ihr Fachwissen zur Verfügung. In der Ferienzeit kamen so 17 Kinder in Dreier- und Fünfergruppen zum Kreativsein zusammen: An einem Termin rührten sie gemeinsam mit Ludt ein Betongemisch an. Nachdem das klumpenfrei hingehauen hatte, wurde die Grundlage für die Kunstwerke in Silikonformen gegossen. Dann hieß es erst mal: warten, bis der Beton getrocknet ist. An einem zweiten Termin konnten die Kinder dann frei nach Gefühl ihre Form bemalen.

„Viel Mühe und Liebe reingesteckt“

Die neunjährige Paula hat sich für fröhliche Farben entschieden. Das Anmalen habe lange gedauert, „ich habe viel Mühe und Liebe reingesteckt“, sagt sie stolz. Die anderen Kunstwerke seien aber auch alle toll geworden. „Wenn es dann überall schön ist, kann man Freunden und Familie beim Spazierengehen zeigen, was wir gemacht haben.“ Melina ist mit sechs Jahren die jüngste Teilnehmerin gewesen. „Lila ist meine Lieblingsfarbe“, erklärt sie die Farbauswahl bei ihrer Form. Sie habe aber auch selbst Farben gemischt, erzählt das Mädchen. Die bunten Objekte sollen nun im und um den Ort aufgestellt werden. Am Rathaus sind bereits einige zu sehen, weitere Standorte wie am Kerweplatz, am Dorfbrunnen, vor dem Dorfgemeinschaftshaus und auch an den Ortseingängen sollen folgen.

Die Gerolsheimerin Ursula Ludt ist seit Mitte der 2000er-Jahre künstlerisch tätig. Gerade beschäftigt sie sich vermehrt mit Papierdrahtkunst, Betonformen und Malerei, kennt sich aber auch mit der Kunst des Buchbindens aus. Die gelernte Bauzeichnerin hat in der Vergangenheit viele Kurse gegeben, auch in Kindergärten und Schulen. „Ich liebe, was bei der Arbeit mit Kindern rauskommt“, sagt Ludt. Sie ist fasziniert von der Fantasie, der Unbeschwertheit und der Authentizität der Kinder. „Die malen einfach drauf los.“ Ludt ist mit dem Ergebnis zufrieden: „Die bunten Farbkleckse erfreuen hoffentlich die Gerolsheimer, ich mag ein farbenfrohes Dorf.“ Die Werke sollen bei den Einwohnern Impulse setzen.

Ziel: Lebensqualität im Ort steigern

Das scheint auch direkt zu klappen. Ein Mann mit Fahrrad hält an. „Sieht gut aus“, sagt er zu den Werken und bietet sogleich Hilfe an: „Wenn ihr beim nächsten Mal Stäbe braucht, gebt Bescheid.“ So wie er entschieden sich viele spontan zum Mitmachen, berichtet Ulrich. „Wir machen offene Angebote ohne Verpflichtung.“ Gerade bauen ein paar Bürger ein Bienenhotel. Der Initiative geht es laut Ulrich darum, die Lebensqualität in Gerolsheim zu steigern, das Miteinander zu fördern und Treffpunkte im Ort zu etablieren. Ortsbürgermeister Erich Weyer (FWG) findet die Aktion „richtig gut“. Die Gemeinde habe die Materialkosten übernommen. „Die Initiative hat unsere volle Unterstützung“, betont er. Als Dank für ihre Mühen verteilt der Ortsbürgermeister am Ende Süßigkeiten an alle Kinder.