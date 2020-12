Eine besondere Aktion in einer besonderen Vorweihnachtszeit haben sich die Mitglieder des Freundeskreises „Neue Geistliche Lieder“ (NGL) zusammen mit dem Teams der katholischen Kita in Dirmstein überlegt. Sie lassen einen alten Supermarkt-Slogan wieder aufleben.

„Vieles muss ja dieses Jahr ausfallen, aber dennoch wollten wir die Weihnachtsgeschichte in den Ort bringen“, berichtet Herbert Adam von einer Webkonferenz, zu der sich kürzlich sechs Familien vom NGL virtuell getroffen haben. „Weihnachten – nah und gut!“ lautet das Motto der besonderen Adventsgeschichte.

„Nah und gut“ war auch der Leitspruch des leerstehenden Edeka-Markts gegenüber der Dirmsteiner Grundschule. Jetzt hat das Schaufenster neuen Glanz und der Slogan eine ganz andere Bedeutung bekommen: Auf einer Fläche von gut drei auf zwei Metern ist die Weihnachtsgeschichte aufgebaut, in vier Etappen. Sie stehen symbolisch für die vier Adventswochen. So machen sich etwa Maria und Josef grade auf den Weg nach Bethlehem, um dem Aufruf des Kaisers Augustus zu folgen, an der Volkszählung teilzunehmen. Bis Weihnachten sollen die Engel bei den Hirten aufgebaut werden und natürlich das Kind in der Krippe liegen.

Als Spielort für die Weihnachtsgeschichte hat die Familie Bachmann ihre ehemalige Edeka-Filiale zur Verfügung gestellt. Täglich ab 17 Uhr erstrahlt im Schaufenster Licht über der Landschaft. Von Anfang an dabei waren die Kinder des katholischen Kindergartens, die mit ihren Erzieherinnen Sterne gebastelt haben.

Auch wenn die Weihnachtsgeschichte schon über 2000 Jahre alt ist, bedient sie sich im Schaufenster moderner Technik: Mittels QR-Code kann ein Videoclip auf dem Handy abgerufen werden. Dieser ist auch auf der Homepage des Bistums Speyer abrufbar unter www.bistum-speyer.de.