Wer am Montag an der Ellerstadter Kita vorbeigelaufen ist, hat eine Überraschung entdeckt: Die Kinder und ihre Eltern haben Blumen in bunte Dosen gepflanzt und an den Zaun gehängt. Sie vermissen den Kindergarten, die Freunde und die Erzieher und Erzieherinnen. So wie den Kindern in Ellerstadt, geht es derzeit vielen. Deshalb zieren bunte Schilder, Blumen oder selbst gebastelte Nachrichten die Kindergärten der Region. In Kallstadt zum Beispiel hängt eine Sonnenblume am Zaun. „Wir denken an euch“, steht darauf. Die Kindertagesstätten bieten einige Angebote zum Abholen, Ausdrucken und Mitnehmen an, schreibt Jörg Heidemann, Sprecher der Verbandsgemeinde Freinsheim. Außerdem gebe es wöchentliche Angebote zum Abholen: Spiel- und Bastelanleitungen, Ausmalbilder und Rätsel sind dabei. Damit und mit vielen Mitmachaktionen versuchten die Kitas, das Warten aufs Wiedersehen zu verkürzen.