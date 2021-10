Erstmals haben Kinder die im Frühjahr 2020 angelegte Wildblumenwiese in Gerolsheim besucht. Bislang waren Ausflüge von Kitas und Schulen zu dem Umweltbildungsprojekt an der Dirmsteiner Straße wegen Corona nicht möglich gewesen. Gerald Binder von der örtlichen Bauern- und Winzerschaft freut sich über das große Interesse von 21 Gerolsheimer Kindergartenkindern an der 19.000 Quadratmeter großen Blühfläche, die zur Förderung der Artenvielfalt angelegt wurde. „Selten hatte ich so aufmerksame Zuhörer, die immer wieder eigenes Wissen einbrachten“, berichtet Binder. Zu sehen gab es in der vergangenen Woche nicht nur Schmetterlinge, Grashüpfer und Ameisen, sondern auch fleißige Honigbienen und leider auch die Larven des gefürchteten Kartoffelkäfers.