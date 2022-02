Erneuter Wechsel an der Spitze der Ketschauer Hof und Restaurant GmbH: Nach wenigen Monaten hat Hoteldirektor und Geschäftsführer Alexander Hess (50) das Unternehmen verlassen.

Hess war nach dem Ausscheiden seines Vorgängers Sebastian Steuber (43) im September 2020 wieder an seine frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt. Wie Peter Hüftlein-Seeger auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, habe Hess aus familiären Gründen und deshalb auf eigenem Wunsch gekündigt. Seine Familie lebt in Nordhessen, weshalb er die Aufgabe in Deidesheim wieder aufgegeben habe.

Nachfolger wird Ralf Ole Leidner. Der 56-Jährige kommt vom Weinromantikhotel Richtershof in Mülheim an der Mosel, das er zuletzt ebenfalls als Hoteldirektor geleitet hatte. Leidner ist in der Hotelbranche kein Unbekannter. Seit über 27 Jahren ist er als Hoteldirektor tätig, leitete zahlreiche Libertas Hotels sowie zwei Relais & Châteaux Hotels. Der gelernte Koch und Hotelbetriebswirt hat alle Stationen während seiner Karriere durchlaufen und war in diversen Verbänden in führenden Positionen ehrenamtlich tätig.

Weiterer Wechsel

„Der Ketschauer Hof ist bundesweit eine sehr attraktive Adresse. Hier als Geschäftsführer tätig zu sein, ist der nächste Step in meiner beruflichen Laufbahn“, sagte Leidner. „Die Gespräche mit der Eigentümerfamilie Hüftlein-Seeger waren sehr motivierend. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung“. Der Oberpfälzer wird seine neue Aufgabe in Deidesheim zum 1. April antreten.

Auch beim Hotel Kaisergarten Spa gibt es einen personellen Wechsel. Der langjährige Küchenchef Martin Husch hat zum Jahresende das Restaurant Riva verlassen. Der Böhl-Iggelheimer hat eine neue Herausforderung gesucht und ist jetzt in Südhessen. Sein Nachfolger ist der Bremerhavener Michael Hartmann, er war zuletzt als Küchenchef im Restaurant „Wehrmanns Alt-Heringsdorf“ auf Usedom an der Ostsee.