Erwartungsfroh und gut ausgerüstet haben die Gerolsheimer am Sonntagnachmittag den Höhepunkt ihrer Kerwe begrüßt, den rund 40 Nummern starken Umzug. Das Dorffest war außergewöhnlich gut besucht, was am dafür idealen Standort und dem Programm gelegen haben könnte.

Schon am Eröffnungsabend am Freitag herrschte auf dem relativ großen Gelände zwischen Sportlerheim und Kerweplatz reges Treiben.