Alle Plätze waren ausnahmslos besetzt: Trotz abgespecktem Programm war die Wein-Kerwe in Herxheim am Berg am Wochenende gut besucht. „Es ist erfreulich, dass die Menschen nach so langer Zeit mal wieder zusammenkommen“, zieht Bürgermeister Georg Welker Bilanz. Obwohl das Wochenende von hohen Temperaturen geprägt war, habe das die Kerwegäste nicht vom gemütlichen Beisammensein abgehalten. Welker ist zufrieden: „Zum Glück geht im Schlossgarten ein frisches Windchen, da hat es sich gut aushalten lassen.“ Bei Musik, ordentlichem Essen und gutem Wein habe die Kerwegemeinschaft bis spät in die Nacht gefeiert. Der leckere Tropfen stammte aus dem Weingut Messer-Kalsch aus Herxheim. Nur für die Kinder tut es Welker leid: Auf Kinderkarussell, Schießbude und Süßwarenstand mussten sie verzichten. Weil es in diesem Jahr keinen Ausschank auf dem Kerweplatz gab, wo normalerweise die Stände aufgebaut wurden, wurde das Fest ausschließlich im Schlossgarten gefeiert. „Das ist schade, dabei gehört ein Karussell doch einfach zur Kerwe dazu.“