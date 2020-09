Auch in Weidenthal fällt die Kerwe coronabedingt in diesem Jahr etwas anders aus. Auf die Tradition in Manfreds Garage wird verzichtet. Dennoch ist ein kleines Programm zusammengestellt worden.

Am Freitag, 4. September, ist aber ab 20 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) Open Air Live-Musik mit der Band Open End an der Wacker-Waldfesthalle geplant. Wer dabei sein will, kann bei der Bäckerei Martin für einen Euro sein persönliches Eintrittsbändchen erwerben.

Am Samstag, 5. September, ist um 17 Uhr ein Kerwe-Heimspiel zum Saisonauftakt der ersten Mannschaft in der B-Klasse gegen SV Neuhemsbach. Dazu ist auch das Gasthaus am Weiher geöffnet. Kerweausschank gibt es am evangelischen Sälchen ab 18 Uhr mit Livemusik von Micky S. auf dem Köppel (Eintritt frei).

Am Sonntag steht ein Kerwe-Frühschoppen ab 10 Uhr im Gasthaus am Weiher mit Weißwurst, Brezeln und Blasmusik „aus de Bicks“ auf dem Programm.

Ein Kerwe-Jugendspiel der F-Jugend JFV Leinbach gegen VfR Kaiserslautern beginnt um 11.30 Uhr.