Ohne Umzug, aber dafür mit Livemusik und dem Spaßwettbewerb „Menschenkicker“ wird am Wochenende in Gerolsheim Weinkerwe gefeiert.

Das Zentrum des Dorffests vom 23. bis 25. September ist wie immer das große Areal An der Weet am nördlichen Ortsrand, wo sich das Dorfgemeinschaftshaus und das Heim des Turn- und Sportvereins (TuS) befinden. Aber auch das Weingut Am Kaiserbaum (Weisenheimer Straße 4) beteiligt sich, und zwar mit Livemusik von Mr. Jones am Samstag ab 18.30 Uhr. Doch der Reihe nach.

Der Schützenverein, der Heßheimer Blasmusikverein, die Feuerwehr und die schlachtfesterfahrenen TuS-Mitglieder läuten nach Angaben des Ortskartells um 18.30 Uhr das gesellige Treiben auf dem Festplatz ein. Neben DJ Micky S. sorgen die Bands Cosmic und Born für Musik.

Der Familiennachmittag am Samstag bietet unter anderem eine Riesenrutsche, Fahrgeschäfte und Schaustellerbuden, einen Ballonwettbewerb und andere Aktionen für Kinder. Mit von der Partie: der Förderverein der Kita Naseweis. Abends ab 19 Uhr bietet die Feuerwehr Livemusik mit Schubbe 03.

Kein Tauziehen mehr

Der Kerwesonntag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Festplatz, und der TuS sorgt fürs Mittagessen sowie für Kaffee und Kuchen. Ab 14 Uhr wird Guggemusik gespielt, und die Gerolsheimer Kinder bekommen ab 17 Uhr Karussellfahrten spendiert.

Weil das traditionelle Tauziehen wegen der Verletzungsgefahr abgeschafft wurde und in diesem Jahr kein Kerweumzug stattfindet, hat sich die Initiative Gerolsheim bewegt sich, etwas Besonderes einfallen lassen, ein Menschenkicker-Turnier auf dem Kerweplatz. Das funktioniert nach Angaben von Simone Ulrich so: Um ein Tischfußballspiel nachzustellen, werden die Mitglieder zweier Teams an den Stangen im aufblasbaren Spielfeld fixiert. Der Schiedsrichter wirft den Ball auf das Spielfeld, und dann heißt es, mit geschickten Beinen möglichst viele Treffer im gegnerischen Tor zu erzielen. Fußballerisches Können sei nicht erforderlich, versichert die Sprecherin der Bürgerinitiative. Weil es bei dem lustigen Spiel kaum zum Körperkontakt kommt, können gemischte Mannschaften gegeneinander antreten. Sie sollen sich einen originellen Namen geben und wenn möglich einheitlich kleiden.

Erwachsene spielen am Sonntag

Am Samstag ab 14 Uhr spielen sechs Kindermannschaften (zehn bis 14 Jahre) nach dem Prinzip „jeder gegen jeden“. Für die Wettkämpfe der Jugendlichen und Erwachsenen am Sonntag ab 12 Uhr haben sich laut Ulrich zehn Teams angemeldet, die in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Für die Gewinner stellt die Ortsgemeinde kleine Sachpreise zur Verfügung. „Das Kickerspiel mieten wir bei ,PfalzSpass’, also bei den Frankenthaler Pfadfindern“, berichtet die Gerolsheimerin. „So kommt das Geld der Jugendarbeit zugute.“

Ein Herz für Kinder zeigen auch die Kerwemacher um Irmgard Gurdan. Offiziell endet das Fest am Sonntag, aber „auf vielfachen Wunsch werden unsere Schausteller auch am Montag mit ihren Geschäften auf unserem Kerweplatz sein“, kündigt die Ortskartellsvorsitzende an.