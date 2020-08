Der Corona-Pandemie zum Trotz: Die Deidesheimer Kerwebuwe haben im 48. Jahr ihres Bestehens keine Mühen gescheut, erneut den Kerwebrauch hochleben zu lassen. Bei der traditionellen Versteigerung der Kerwebaumspitze erzielten sie 646 Euro.

Eigentlich sollte die verzierte Baumspitze wie immer beim Heimatabend versteigert werden. Aber in diesem Jahr musste das Komitee in den Garten des langjährigen Auktionators Markus Wahl umziehen. Der 43 Jahre alte Ex-Kerwebu wollte auf das traditionelle Schauspiel nicht verzichten. So wurde kurzfristig auf seiner Terrasse das Geschehen inszeniert und auch live auf Youtube übertragen.

62 Gebote über Ebay

In den Tagen zuvor hatten Interessenten ein Gebot bei Ebay abgeben können. 62 Gebote waren bis am Auktionsende eingegangen. Am Ende hatte der ortsansässige Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Hans Peter Gans mit 646 Euro das letzte Gebot hinterlegt. Das Geld geht in die Kasse der Kerwerbuwe. Sie gehen damit nach den Rekordsummen in den Vorjahren 2020 zumindest nicht leer aus. Auktionator Wahl und und Kerwebu Johannes Eichberger, zukünftiger Schwiegersohn von Gans, baten den glücklichen Gewinner per Liveschalte auch gleich um ein Interview. Gans erhielt zudem eine Holzkiste mit zwölf Flaschen Riesling „als Bonus“ zur Kerwebaumspitze.