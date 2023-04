Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Tage wurde in Gerolsheim Kerwe gefeiert: mit Schaustellern, großem kulinarischen Angebot, drei Bandauftritten und einem Menschenkicker-Turnier. Letzteres war ein großer Spaß für Jung und Alt.

Hinter dem TuS-Heim an der Weet geht es am Sonntag, der Geräuschkulisse folgend, vorbei an Süßwarenbude, Schießstand und Luftballon-Darts. Hinten dreht ein kleines Kettenkarussell