Ponyreiten, Weinprobe, Live-Musik und Tanzvorführungen – mit einem neuen Konzept soll die Kerwe in Weisenheim am Sand am Wochenende erneuert werden und doch ein Fest für die Bürgerinnen und Bürger bleiben. Wichtigste Änderung: ein komplett anderer Standort.

„Jedes Fest in Weisenheim am Sand soll seinen eigenen Charakter bekommen,“ erklärt Holger Koob (CDU) einen der Gründe für die Neuerungen. Die Kerwe zieht daher aus der Ortsmitte auf den Keschdeberg – ins Weisenheimer „Wohnzimmer“ – wie der Beigeordnete mit dem Geschäftsbereich Fremdenverkehr, Feste, Vereine und Jugend den Freisitz im Ludwigshain bezeichnet. Positive Nebeneffekte: Durch den Wegfall der Straßensperrung werden Kosten gespart und Anwohner entlastet. „Und was liegt denn näher, als das Fest, das in der heißesten Zeit des Sommers stattfindet, in den kühlen Wald zu legen?“, fragt Koob.

Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr. Der Ausschank am Freisitz wird geöffnet sein. Für Interessierte gibt es eine separate kostenpflichtige Weinprobe der örtlichen Winzer. Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntagnachmittag wird es Tanzeinlagen der Vereine geben. Unter anderem wird der Nachwuchs des SV Weisenheim sein Können präsentieren und der ASV Weisenheim lädt am Sonntag beim Line Dance zum Mitmachen ein.

Frühschoppen mit den Jazzaffinen

Ab 19.30 Uhr gibt es am Samstagabend Live-Musik mit Just Tonight. Schlagzeuger Stefan „Steppes“ Brod hat eigens für den Abend eine Band zusammengestellt, bei dem unter anderem „Giddarischde“-Kollege Roman Nagel und Achim „Zeppi“ Degen mitwirken werden. Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einer Kerwe-Ansprache des Heimat- und Museumsvereins, bei der auch die Drehorgel erklingen soll. Danach geht es weiter mit dem Frühschoppenkonzert der Band Jazzaffine. Eine Jazz-Session der Extraklasse, wie das Ensemble schon mehrfach bewiesen hat.

Beim Reitverein und auf dem Parkplatz vor dem Freisitz erwartet die Kinder an allen Tagen ein kleiner Rummel und es wird Gelegenheiten zum Ponyreiten geben. Dort gibt es auch Kaffee und Kuchen. Für das Wohl der Gäste, auch der Vegetarier, sorgen ansonsten die Vereine und die Weisenheimer Winzer. Außerdem wird es am Sonntagnachmittag ein klassisches Kerwe-Essen geben.

Koob und seine Mitstreiter hoffen die Kerwe so wieder zu einem liebenswerten Fest für Weisenheim zu machen: „Es ist ein neuer Charakter im neuen Ambiente“, sagt Koob. Er lädt ganz besonders die Neubürger ein. Die könnten doch die Gelegenheit nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen, findet er.