Die Ortsgemeinde Laumersheim feiert von Freitag, 23., bis Montag, 26. August, ihre traditionelle Kerwe. Eröffnung ist am Freitag um 17.30 Uhr vor der katholischen Kirche.

Neben Bürgermeister Thomas Diehl (SPD) wird die 73. Weingräfin des Leiningerlands, Sarah Herkelrath aus Obrigheim, die Kerwe eröffnen. Nachdem der alte Traktor mit dem kostenlosen Wein, Mineralwasser und Apfelsaft vorgefahren ist, beginnen die Gemeinderäte mit dem Ausschank an die Kerwebesucher. Weinprobiergläser können vor Ort erworben werden. Ein Alleinunterhalter wird die Kerweeröffnung musikalisch begleiten.

Eine Ausschankstelle, an denen für das leibliche Wohl der Kerwebesucher gesorgt wird und an der diese musikalisch unterhalten werden, ist die Blue Box auf dem Schloßplatz. Hier spielen die Band Vogelfrei am Freitagabend und die Beat Brothers am Samstag. Der Waffelstand in der Hauptstraße versorgt die Leckermäuler an allen vier Kerwetagen mit süßen Waffeln.

Ökumenischer Gottesdienst

Das Weingut Steffen Zelt verköstigt ebenfalls an allen Tagen mit pfälzischen Speisen in der angenehmen Atmosphäre des Winzerhofes. Am Sonntagnachmittag bietet der TuS Laumersheim im Zelt des Weinguts Kaffee und Kuchen. Am Samstag und Sonntag versorgt der Gesangverein Concordia Laumersheim in der protestantischen Kirche die Gäste mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der protestantischen Kirche statt.

Das Team Martinshof bietet von Freitag bis Sonntag Musik und feine Speisen. Am Montagabend verköstigt die Feuerwehr im Zelt des Weinguts die Kerwebesucher mit Pellkartoffeln und eingelegten Heringen, Hausmacher Wursttellern und weißem Käse mit Kartoffeln. Dazu gibt es gezapftes Bier.

Dorfführungen am Samstag und Sonntag

Auf dem Kerweplatz wartet auf große und kleine Besucher ein Karussell, ein Schießstand sowie der Süßwarenstand der Familie Rasch. Am Montag gibt es ab 18 Uhr zum Ausklang des Dorffestes für die kleinsten Kerwebesucher Freifahrten auf dem Karussell.

Anlässlich des Jubiläums „1250 Jahre Laumersheim“ werden am Samstag und Sonntag, jeweils um 15 Uhr, zudem Dorfführungen angeboten. Treffpunkt ist jeweils am Rathaus.