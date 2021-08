In verkürzter und eingeschränkter Form steht am Wochenende die „Waredahler Kerwe“ auf dem Programm. Start ist am Samstag, 4. September.

Nach der Eröffnung am Samstagabend lädt der FC Wacker zusammen mit dem Gesangverein zur Live-Musik mit der Band „Open End“ an der Wacker-Festhalle ein. Dort bieten beide Vereine auch am Sonntag kulinarische Köstlichkeiten an. Außerdem lädt der Süßwaren- & Crepestand der Familie Horsch an beiden Kerwetagen zum Schlemmen ein.

Auch bietet der Schützenverein an seinem Vereinshaus am Samstag von 15 bis 18.30 Uhr Speisen sowie Getränke an, am Sonntag steht unter Mitwirkung der Weidenthaler Böllerschützen von 10 bis 12 Uhr einen Frühschoppen auf dem Programm.

Am Sonntagmorgen wird ein besonderer Gottesdienst angeboten: um 10.15 Uhr predigt Pfarrer Frank Wiehler am Gemeindesaal „Uff Pälzisch“. Außerdem findet auf dem Wackergelände ein Frühschoppenkonzert des Musikvereins statt.

Das Kerwe-Cafe der evangelischen Kirchengemeinde öffnet um 14 Uhr auf dem Gelände des FC Wacker. Ab 15 Uhr hält Sarah Laubscher dort die Kerweredd „uff pälzisch“.

Von Samstag bis Dienstag bietet außerdem Jürgen Niemes seine traditionellen Kerwegerichte an, auch im Heimservice.