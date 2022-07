Die Weidenthaler Kerwe soll „nach dem heutigen Stand“ erstmals nach zwei Jahren wieder in „gewohnter Art und Weise stattfinden“. Das kündigte Bürgermeister Ralf Kretner (CDU) im Gemeinderat an. Die Kerwe findet traditionell am ersten Wochenende im September, in diesem Jahr von Freitag, 2. September, bis Dienstag, 6. September, statt. Noch nicht ganz sicher sei, ob ein Autoscooter kommen wird, so Kretner. Sicher sei dagegen, dass die Kerwe am Dienstagabend mit einem Feuerwerk enden wird. Dieses spendieren Kretner und die Beigeordnete Marietta Schulz (CDU) aus Anlass des Jubiläums zum 775-jährigen Bestehen der Gemeinde Weidenthal. Zum Jubiläum ist außerdem am Sonntag, 28. August, 17 Uhr, eine Feierstunde in der evangelischen Kirche geplant.