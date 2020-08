„G’feiert werd dähääm“, lautet das Motto der Lindenberger Kerwe am kommenden Wochenende. Damit alle zu Hause anstoßen und feiern können, stehen „Dubbegläser“ und „Kerwedudde“ auf dem Alternativprogramm.

Zu erwerben sind diese an vier Haltestellen des Gemeinde-Transporters. Auf dem Dorfplatz lockt „Garys Crêpes-Stand“ mit süßen Leckereien.

Die Lindenberger Vereine und die Ortsverwaltung wollen die abgesagte Lindenberger Kerwe am letzten Augustwochenende nicht sang- und klanglos verstreichen lassen. „Holen Sie sich ein bisschen Kerwegefühl nach Hause“, hatte Bürgermeister Reiner Koch im Vorfeld in einem Haushaltsrundschreiben eingeladen. Zahlreiche Bürger gaben ihre Vorbestellungen ab, Koch freut sich gemeinsam mit den Vereinen über die gute Resonanz. Wer die Reservierung verpasst hat, kann die Schoppengläser dennoch am Kerwesamstag und -sonntag vor Ort erwerben. Auf dem „Dubbeglas“ ist nicht nur das Motto „G’feiert werd dähääm“ eingraviert, sondern auch der Text des Lindenberger Kerweliedes, das mit der letzten Zeile „… so wunderschää“ endet. Der sonst übliche lautstarke Gesang der Kerwebuwe klingelt schon beim Lesen in den Ohren.

Transporter im Ort unterwegs

Am Kerwesamstag, 29. August, zieht der Gemeinde-Transporter mit Gläsern, Wein und vorbestellter Ware durch den Ort, Start ist um 17 Uhr am Rosenrondell (Ecke Hauptstraße/Lambrechter Straße). Nächste Ziele sind der Kerweplatz beim Rathaus, das Kerwegrab (Einmündung Mauerweg) und die Eckwiesenstraße unterhalb des Neuen Friedhofs. An allen Haltepunkten verweilt das Fahrzeug etwa eine halbe Stunde, ehe es dann den Dorfplatz ansteuert. Die „Kerweredd“ wird an den Stationen live vorgetragen. Beim Rathaus gibt es ebenso am Sonntag, 30. August, von 14 bis 18 Uhr „Kerwedudde und Dubbegläser“.

Süßes bietet „Garys Crêpes-Stand“ auf dem Dorfplatz, darunter Schaumküsse, gebrannte Mandeln und Magenbrot. Hier können am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr die Vorbestellungen abgeholt werden. Aber auch spontane Besucher dürfen sich vor Ort mit Crêpes und Zuckerwaren eindecken.

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass beim Abholen der Waren Mund-Nasen-Masken zu tragen sind, auch ist die Abstandsregelung von 1,50 Metern zu Personen anderer Haushalte einzuhalten.