Ruppertsberg. 2022 findet die Ruppertsberger Kerwe wieder in gewohnter Form statt und nicht wie im Jahr zuvor digital: mit dem klassischen Umzug, vielen Ausschankstellen und Musik.

Bereits am Dienstag holt Ortsbürgermeister Heiner Weisbrodt mit einigen Gemeinderäten und dem Förster den Kerwebaum, der um 17 Uhr symbolisch über die Ortsgrenze getragen wird. Am Freitag, 26. August, beginnt die Kerwe mit Musik der Partyrockband Die iDOLe um 19 Uhr. Samstag gibt es einen Umzug, danach ist die Kerweeröffnung, auf dem Dorfplatz wird der Kerwebaum aufgestellt. Später gibt es Musik mit der Formation Private Place. Ebenfalls jeweils um 19 Uhr spielen am Sonntag NDK rockt und am Montag das Trio Gitarrenhelden. Ausschankstellen mit Musik gibt es im Pfarrhof, im Hofgut Jadela in der Obergasse und im Veth’schen Schoppenhof. Diverse Gastronomiebetriebe öffnen während der Kerwe. Informationen gibt es im Internet unter http://www.heiner-weisbrodt.de/2022/08/12/ruppertsberger-kerwe-2022/.