Die Kerwe Laumersheim ist am Wochenende unter schwierigen finanziellen Vorzeichen verlaufen. Gute Laune gab es reichlich, auch wenn ein bitterer Beigeschmack mitschwingt.

„Wir sind voll im Rahmen“, kommentierte Thomas Diehl (SPD) das Budget der Gemeinde, nachdem er am Freitagabend die Kerwe eröffnet hatte. Unter dem strengen Blick der Kommunalaufsicht durfte Laumersheim zuletzt nicht einmal Geld für Kerwe-Werbung ausgeben. Er habe „überall sparen“ müssen, damit man im Rahmen der Ausgaben bleibt, etwa bei der Gestaltung der Werbe-Banner am Ortseingang. Diehl, nach fünfjähriger Unterbrechung seit kurzem wieder Bürgermeister des Winzerdörfchens, zeigte sich dennoch gut gelaunt. An seiner Seite hatte er

Sarah