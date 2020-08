Eigentlich wären wir jetzt ja mitten in der Kerwezeit. Forst und Lambrecht wären vergangenes Wochenende an der Reihe gewesen, Deidesheim in dieser Woche. Den Termin einfach so verstreichen lassen, wollen die Aktiven vielerorts dennoch nicht. So ist in Forst am Samstag am Hansel-Fingerhut-Brunnen in aller Frühe ein Kerwebäumchen gestellt worden.

Warum in aller Frühe? Damit es nicht zu einer größeren Menschenansammelung kommt. Dass die Forster was im Schilde führen, ist im Vorfeld bis zur Verbandsgemeindeverwaltung durchgedrungen. „Wir haben uns aus bekannten Gründen auf diese Vorgehensweise geeinigt“, erklärt Verbandsbürgermeister Peter Lubenau. Und seufzt. „Ich würde ja jetzt auch liebend gerne auf eine Kerwe gehen“, sagt er. Aber es geht eben nicht. Würde in Forst ein öffentliches Kerwebaum-Stellen genehmigt, dann könne man es in Deidesheim nicht verbieten. „Und dann könnten wir gleich richtig feiern.“

Appell an die Vernunft

Also appelliert Lubenau an die Vernunft und stellt klar: Ein Bäumchen ist erlaubt, privates Absingen von Kerwe-Liedern auch, eine größere Ansammlung von Menschen nicht.

Was Forst angeht: Dort gehörte Cornelia Thomé zu den Initiatoren des Kerwebaum-Stellens, die langjährige Vorsitzende des Brauchtumsvereins. Dieser organisiert die Kerwe schon seit vielen Jahren. Und wird es mit Sicherheit auch nächstes Jahr wieder tun.