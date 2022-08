In Weidenthal wird gefeiert: Die „Waredahler Kerwe“ lädt zum Verweilen vom Samstag, 3., bis zum Dienstag, 6. September, ein.

Das Fest beginnt bereits mit der traditionellen Vorkerwe des Gesangsvereins Weidenthal am Freitag, 2. September, ab 19 Uhr im evangelischen Gemeindesaal. Am Samstag wird um 19 Uhr die Kerwe ausgegraben, der Musikverein und die Böllerschützen begleiten die Zeremonie. Danach spielt der Musikverein ein Standkonzert, dazu gibt es Freibier, das der Ortsbürgermeister Ralf Kretner und die Erste Beigeordnete Marietta Schulz spenden.

Am Sonntagmorgen ist ein besonderer Gottesdienst: um 10.15 Uhr hält Pfarrer Frank Wiehler am Gemeindesaal den Gottesdienst „Uff Pälzisch“ ab. Das traditionelle Kerwecafé wird dieses Jahr im protestantischen Gemeindesaal angeboten. Der Kerweumzug setzt sich um 14 Uhr vom Gelände der Firma Fuder in Richtung Kerweplatz in Bewegung. Viele Vereine und Aktive präsentieren sich und das Dorf in vielfältiger Weise. Nach dem Umzug hält Sarah Laubscher auf dem Kerweplatz die „Kerweredd“ mit Anekdoten aus und über Weidenthal.

Freifahrten für Kinder

Am Kerwemontag lädt der Gesangverein für 10 Uhr zum Frühschoppen in den protestantischen Gemeindesaal ein. Außerdem bietet der Turnverein ab 14 Uhr ein Kerwecafé im TV-Zelt an.

Am Dienstag können Kinder auf Kosten der Gemeindewerke zwischen 16 und 17 Uhr umsonst auf dem Karussell und dem Flieger mitfahren. Gegen 19.30 Uhr ist die Kerwe offiziell zu Ende und wird feierlich zu Grabe getragen. Die Trauermusik übernimmt der Musikverein, die Trauerweiber heulen und singen. Wie es sich gehört hält „Pastor Valentin“ die „Begräbnisred“. Zusätzlich gibt es Livemusik in Manfreds Garage. Das für 21.30 Uhr geplante Feuerwerk zum Abschluss muss laut Kretner allerdings witterungsbedingt ausfallen.

An den traditionellen Kerwetagen Samstag bis Dienstag bietet neben dem abwechslungsreichen Angebot der Vereine und privater Anbieter Jürgen Niemes wieder seine traditionellen Kerwegerichte an, Nicolas Clemens ist mit Burgerspezialitäten vor Ort.