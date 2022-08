Kerwe-Zeit in Bobenheim am Berg: Vom Samstag bis Dienstag, 13. bis 16. August, ist es wieder soweit. Veranstalter ist der Turn- und Sportverein 1920. Eröffnet wird das viertägige Fest am Samstag, 13. August, um 17 Uhr von Ortsbürgermeister Dietmar Leist. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Bobenheim am Berg. Bei schlechtem Wetter wird die Musikveranstaltung in die Sporthalle verlegt. Für die kleinen Kerwebesucher ist während der vier Tage ein kleiner Vergnügungspark auf dem Parkplatz des Kindergartens aufgebaut. Am Kerwe-Sonntag geht es um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst weiter. Begleitet wird dieser vom Posaunenchor. Ab 12 Uhr lädt der TuS zum Mittagstisch ein. Ein gemütliches Beisammensein gibt es am Montag ab 17 Uhr bei Essen und Trinken. Beim traditionellen Heringsessen am Dienstag ab 18 Uhr lässt die Gemeinschaft die Kerwe ausklingen.