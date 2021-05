DÜW-2012 war bisher der ELW 2 und stand unter dem Rufnamen „Kater Bad Dürkheim 12“ bei der Feuerwehr Haßloch. Alles klar? Na gut, es muss eben schnell gehen bei einem Einsatz. Keine Zeit für lange Worte wie „Einsatzleitwagen 2“. Wenig individuell ist das natürlich außerdem.

Beim neuen „ELW 2“ hat der Landkreis ein einprägsames Kennzeichen vergeben: Unter DÜW-LK 112 ist klar, dass es sich um den Kreis und die Feuerwehr handelt. Das macht Otto Normalfahrzeughalter nicht anders, wenn er ein Auto zulässt. Die Initialen werden gern für das Wunschkennzeichen genommen, auch das Geburtsdatum oder das „Baujahr“.

In den USA, bekannt für große Wagen und breite Straßen, gibt es spezielle Autoaufkleber mit der Aufschrift „How’s my driving?“ Heißt so viel wie: „Wie ist mein Fahrstil?“ Unter der aufgedruckten Telefonnummer kann dann der Fahrer (oder sein Boss) informiert werden, wie man auf dem Asphalt unterwegs war.

Gut, Tempolimit spielt bei der Feuerwehr keine Rolle. Aber die Nummer, unter der man sie jederzeit erreichen kann, ist jetzt auf dem Kennzeichen des ELW 2 verewigt. Und der Hinweis, dass das Fahrzeug im gesamten Kreis einsatzbereit ist.