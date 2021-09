Arbeit hat man meistens entweder zu viel oder zu wenig. Aussuchen kann man sich’s in der Regel nur bedingt. Ob die Auftragsbücher voll oder leer sind, hängt von vielen Faktoren ab. Bei etlichen Gewerken und Planungsbüros sind sie derzeit jedenfalls ziemlich voll, das merken Privatleute genauso wie die kommunalen Auftraggeber. Wann geht’s los? Und wann ist alles fertig? Das sind derzeit schwierige Fragen.

Immer häufiger kommt es auch vor, dass Kommunen bei Ausschreibungen nur sehr teure oder manchmal auch überhaupt keine Angebote erhalten. Letzteres war beispielsweise in Neidenfels bei der geplanten Erweiterung der Kindertagesstätte der Fall. Erst hat es ziemlich lange gedauert, bis die Arbeiten überhaupt ausgeschrieben wurden, und dann kam bei drei Gewerken überhaupt kein Angebot, bei den anderen nur sehr teure. Die Folge: Alles zurück auf Null. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, für die Betreuung der Kinder muss erst einmal ein Provisorium her – ein Container.

Unterdessen steigen die Preise munter weiter, die Inflationsrate ist deutlich angezogen. Die Preise schnellen in der Baubranche in die Höhe. Holz, Stahl, Dämmstoffe – all diese Baustoffe haben sich zuletzt überdurchschnittlich verteuert. Damit dürfte die Kalkulation bei vielen Projekten in der Region nicht mehr zu halten sein, nicht nur beim Kindergarten in Neidenfels.